Патриарх Кирилл рассказал о молитвах Путина

Патриарх Кирилл: духовенство крепко молится за Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что духовенство крепко молится за президента России Владимира Путина. Трансляция доступна на сайте агентства РБК.

При этом патриарх подчеркнул, что знает о том, что глава государства и сам молится. По словам священнослужителя, служение возложено на Путина самим Богом.

«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить — может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно», — подчеркнул он.

Патриарх отметил, что сопровождать служение главы государства должны дерзновение и сила, так как от его действий зависит судьба страны.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле.

После инаугурации в Кремле и смотра Президентского полка Путин посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Там патриарх произнес молитву о главе государства.