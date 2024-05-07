Путин посетил благодарственный молебен

Путин после инаугурации посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе

Вступивший в пятый раз в должность президента России Владимир Путин после инаугурации в Кремле и смотра Президентского полка посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе, передает РИА Новости.

Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес молитву о президенте.

До этого глава государства под залпы орудий покинул Андреевский зал и отправился на Соборную площадь, где поприветствовал Президентский полк. Путин поздравил его с 88-летием.

7 мая Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле.

Сразу после инаугурации российское правительство, согласно закону, уйдет в отставку.