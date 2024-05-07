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12:32, 7 мая 2024Россия

Путин принял смотр Президентского полка

Владимир Путин принял смотр Президентского полка

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Вступивший в должность главы государства Владимир Путин принял смотр Президентского полка. Трансляцию его инаугурации ведет Telegram-канал Кремля.

Для смотра Путин проследовал по Красному крыльцу у южной стороны Грановитой палаты в Кремле. Смотр проходил на Соборной площади. Глава государства поздравил полк с 88-летием его образования.

Президентский полк призван обеспечивать безопасность первых лиц государства и охранять объекты Кремля. Он входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и непосредственно подчиняется главе государства.

Путин в ходе инаугурации официально вступил в должность президента России на шесть лет. До этого он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Для президента этот срок будет пятым по счету. Сразу после церемонии правительство России уйдет в отставку. Кабмин в этот раз будет впервые целиком избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию России в 2020 году поправок.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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