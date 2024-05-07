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10:07, 7 мая 2024Культура

Певица Нюша объявила о разводе с бизнесменом Сивовым

Певица Нюша объявила о разводе с бизнесменом Сивовым после семи лет брака

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, после семи лет брака. Соответствующее заявление она сделала в интервью StarHit.

Нюша отметила, что давно разошлась с супругом, но решила раскрыть эту информацию только сейчас. «С большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — сообщила артистка в беседе со СМИ.

Сивов подтвердил факт развода и отметил, что они с Шурочкиной по-прежнему остаются близкими людьми. «Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — пояснил он.

Тайная свадьба четы состоялась на Мальдивах в 2017 году, позднее Сивов и Шурочкина зарегистрировали брак в Казани. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.

Ранее украинская певица и актриса Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе.

ЖЗЛ
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