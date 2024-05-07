Россиянам раскрыли неожиданную пользу пива

Врач Малышева назвала пиво лучшим маринадом для шашлыка

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам неожиданную пользу пива. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они назвали его лучшим маринадом для шашлыка. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что во время приготовления шашлыка образуются канцерогены. Она предупредила, что эти вещества могут вызывать рак.

Чтобы снизить концентрацию канцерогенов в шашлыке, Гандельман посоветовал мариновать его в пиве. «Пиво уменьшает количество [канцерогенов] на 80 процентов. Если маринуете в вине — то примерно на 40 [процентов снижается количество канцерогенов]», — рассказал врач.

«Пиво — маринад номер один», — подчеркнула Малышева. Она отметила, что к пиву можно добавить розмарин, который также защищает от канцерогенов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о риске заразиться опасной болезнью на шашлыках. Он предупредил, что при нанизывании мяса на шампуры можно пораниться, из-за чего может случиться заражение крови.