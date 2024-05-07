Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном бикини

58-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в откровенном бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась серией снимков в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя звезда «Остина Пауэрса» показала фигуру в бикини кораллового цвета, оформленном золотистыми цепями на бедрах и тонкими завязками. Также она позировала перед камерой в белой рубашке нараспашку, сделав для съемки макияж в стиле smoky eyes.

В описании к посту знаменитость рассказала, что данные снимки были сделаны старым цифровым фотоаппаратом, которые она не использовала 20 лет.

Ранее Херли снялась в откровенном наряде для ежедневной газеты The Telegraph. Тогда актриса позировала в полупрозрачном бюстгальтере телесного цвета, шортах длины мини и тренче нараспашку перед фотографом Эллен фон Унверт.