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15:58, 7 мая 2024Бывший СССР

Премьер-министр Армении обвинил Католикоса в руководстве протестующими

Премьер-министр Армении Пашинян: патриарх стал лидером политического движения

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что митингующие против делимитации границ с Азербайджаном действуют против власти, обвинив действующего Патриарха и Католикоса Армянской Апостольской церкви Гарегина II в том, что он стал лидером политического движения, передает Sputnik.

Представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины», руководимые главой Тавушской епархии ААЦ Багратом Галстаняном, перекрывали дороги, включая самую длинную автомобильную трассу Армении ЕреванСеван, митингуя против передачи Азербайджану двух с половиной сел Тавушской области.

Пашинян заявлял, что цель этого движения — возвращение к власти «предшественников или их предшественников», включая второго президента Армении Роберта Кочаряна. По его словам, еще в 2021 году Кочарян представил сценарий смены власти с помощью церкви.

Он сообщил, что если Католикос благословляет движение, а Галстанян не может без позволения Католикоса произносить политические тексты, то это не что иное, как руководство этим движением.

Ранее стало известно, что протестующие против делимитации границы с Азербайджаном, которых задержали в приграничном селе Киранц в Тавушской области Армении, которые блокировали дорогу, были освобождены.

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      Валентин Карант
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