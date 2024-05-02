В Армении отпустили задержанных протестующих против делимитации границы

МВД Армении: задержанные в селе Киранц протестующие были освобождены

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном, которых задержали в приграничном селе Киранц в Тавушской области Армении, были освобождены. Об этом сообщает представитель пресс-службы армянского МВД, пишет РИА Новости.

По его словам, освобождены были все ранее задержанные в Киранце протестующие, которые блокировали дорогу в окрестностях населенного пункта.

19 апреля стало известно о намерении Армении передать Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Сообщения об этом вызвали протесты армянского населения в регионе.