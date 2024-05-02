Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 2 мая 2024Бывший СССР

В Армении задержали десятки протестующих против делимитации границы

В Армении задержали 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полиция Армении задержала протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в Тавушской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении, передает ТАСС.

Уточняется, что в полицейское отделение из села Киранц доставлен 31 человек. Депутат от оппозиционной фракции Армении Гарник Даниелян заявил, что правоохранители применили силу в отношении задержанных. Также он отметил, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

В конце апреля вАрмении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу, ведущую в Иран.

19 апреля стало известно о передаче Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна. Сообщения об этом вызвали протесты населения региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      США заподозрили в срыве встречи БРИКС

      Российские промышленники захотели активнее продавать рыбу в Азию

      Посол России ответил на обвинения США в применении химоружия

      Джулия Робертс повторила культовый образ 34-летней давности в съемке для глянца

      Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа после его ареста

      Израиль пригрозил США действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

      В Китае представили первого электрического робота

      Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в бой без подготовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше