В Армении задержали десятки протестующих против делимитации границы

В Армении задержали 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном

Полиция Армении задержала протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в Тавушской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении, передает ТАСС.

Уточняется, что в полицейское отделение из села Киранц доставлен 31 человек. Депутат от оппозиционной фракции Армении Гарник Даниелян заявил, что правоохранители применили силу в отношении задержанных. Также он отметил, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

В конце апреля вАрмении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу, ведущую в Иран.

19 апреля стало известно о передаче Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна. Сообщения об этом вызвали протесты населения региона.