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18:27, 7 мая 2024Культура

Раскрыт гонорар Анжелики Варум за корпоратив

Певица Анжелика Варум получает от 1,5 до 2 миллионов рублей за корпоратив

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Российская певица Анжелика Варум зарабатывает от полутора до двух миллионов рублей за выезд на корпоратив. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Анжелика Варум профессионал своего дела, все-таки звезда, у нее есть хиты, и она по сей день зарабатывает хорошие деньги и без Леонида [Агутина]», — отметил продюсер.

Дворцов отметил, что на сегодняшний день гонорары артистки можно назвать приличными. «От 700-800 тысяч рублей за 45-минутную программу. Выезд, какие-то корпоративы — 1,5-2 миллиона рублей», — сказал он, отметив, что исполнительница может зарабатывать и без супруга.

Ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получил рекордный гонорар за выступление на корпоративе в Дубае в новогоднюю ночь на 2022 год.

ЖЗЛ
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