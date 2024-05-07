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09:47, 7 мая 2024Культура

Раскрыты детали выступления Орбакайте в Кремлевском дворце

Mash: Орбакайте споет песню Пугачевой в Кремлевском дворце

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Государственном Кремлевском дворце. Детали концерта артистки раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица исполнит песню «А знаешь, все еще будет» своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня. Переговоры с Орбакайте по поводу участия в концерте велись еще несколько месяцев назад, однако тогда они остановились.

В офисе организатора подтвердили выступление Орбакайте, однако уточнили, что представители певицы пока не утвердили ее расписание выхода на сцену. В фестивале также примут участие артисты Лариса Долина, Дима Билан и Анита Цой.

Ранее пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении Орбакайте на концерте, посвященном Дню защиты детей. Он уточнил, что программа мероприятия «Все лучшее — детям!» может поменяться даже в день его проведения, а решение об участии или отмене выступления определенного артиста принимает организатор.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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