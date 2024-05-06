Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:05, 6 мая 2024Культура

Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

В Кремлевском дворце опровергли сообщения об участии Орбакайте в концерте
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении певицы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Дню защиты детей. Его слова приводит издание «Абзац».

Представитель площадки отметил, что впервые слышит о намерениях певицы. «Я ничего об этом не знаю. Тем более в этих сборных концертах артисты меняются буквально каждый день», — сказал Ярошевский.

Он уточнил, что программа мероприятия «Все лучшее — детям!» может поменяться даже в день его проведения, а решение об участии или отмене выступления определенного артиста принимает организатор.

Ранее сообщалось, что уехавшая в США Кристина Орбакайте согласилась выступить в России за 5,5 миллиона рублей. Также Telegram-канал Mash отмечал, что 1 июня у Орбакайте запланировано выступление в Государственном Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Лукашенко запланировал остаться в Москве на парад 9 мая

      В «Реале Сосьедад» высказались о будущем Захаряна

      Восьмилетняя девочка пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

      Раскрыта причина отсутствия звезды «Ворониных» в продолжении сериала

      Российский блогер-миллионник рассказал о жизни в «однушке» большой семьей

      Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

      Путин проведет встречу с Пашиняном

      Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

      Китай собрался закупать газ в Канаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше