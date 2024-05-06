Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

В Кремлевском дворце опровергли сообщения об участии Орбакайте в концерте

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении певицы Кристины Орбакайте на концерте, посвященном Дню защиты детей. Его слова приводит издание «Абзац».

Представитель площадки отметил, что впервые слышит о намерениях певицы. «Я ничего об этом не знаю. Тем более в этих сборных концертах артисты меняются буквально каждый день», — сказал Ярошевский.

Он уточнил, что программа мероприятия «Все лучшее — детям!» может поменяться даже в день его проведения, а решение об участии или отмене выступления определенного артиста принимает организатор.

Ранее сообщалось, что уехавшая в США Кристина Орбакайте согласилась выступить в России за 5,5 миллиона рублей. Также Telegram-канал Mash отмечал, что 1 июня у Орбакайте запланировано выступление в Государственном Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей.