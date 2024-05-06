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14:16, 6 мая 2024Культура

Раскрыта стоимость закрытого выступления Орбакайте в России

Mash: Орбакайте согласилась выступить в России за 5,5 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте согласилась выступить в России за 5,5 миллиона рублей. Стоимость закрытого концерта артистки раскрыл Telegram-канал Mash.

До осеннего тура по Америке дочь артистки Аллы Пугачевой согласна приехать на родину. Цена выступления Орбакайте с 2023 года выросла на миллион рублей. В райдере артистки прописаны охрана и полная секретность, уточнил источник.

Кроме того, по данным Mash, 1 июня у Орбакайте запланировано выступление в Государственном Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей.

Ранее Орбакайте после отмены концертов в России анонсировала тур по США и Канаде. До этого концерт певицы в Кремлевском дворце в последний момент отменили после резонансного высказывания Пугачевой.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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