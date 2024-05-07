Россиян предупредили о неочевидной опасности электросамокатов

Эксперт Шутов: в грозу электросамокаты способны притягивать молнии

В дождь и грозу электросамокатом лучше не пользоваться — он может стать неуправляемым и притягивать молнии. О неочевидной опасности этого вида транспорта предупредил россиян преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с Life.ru.

Эксперт пояснил, что в дождь снижается сцепление с дорожным покрытием — управлять самокатом становится сложнее. «Во-вторых, если нарушена заводская гидроизоляция, то попадание воды может привести к серьезной поломке устройства», — добавил Шутов.

Специалист подчеркнул, что промокшее устройство нужно обязательно просушить перед использованием. Помимо этого, электросамокаты способны притягивать молнии при определенных условиях. Во время грозы эксперт посоветовал прекратить поездку на таком транспорте, по возможности укрыть устройство под навесом и отойти от него подальше.

Ранее россиян предупредили, что при хранении рядом с отопительными приборами электросамокат может взорваться. При этом состояние отсека для батареи необходимо периодически проверять. Если аккумулятор начинает раздуваться, его нужно срочно заменить.