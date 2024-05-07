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18:22, 7 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании автомобилей

Autonews: в мае подорожали автомобили УАЗ, «Москвич» и Solaris

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В мае в России подорожали некоторые автомобили. При этом цены изменились как на машины, поставляемые в страну официально, так и по параллельному импорту, предупредило издание Autonews.

Так, УАЗ поднял стоимость всей своей модельной линейки, при этом о подорожании компания не предупреждала заранее. Внедорожник «Патриот» вырос в цене на 50 тысяч рублей (до 1,68 миллиона), на ту же сумму больше стал стоить «Пикап», а семейство машин «Профи» подорожало на 60 тысяч рублей.

«Москвич 3» 2024 года выпуска, появившийся в дилерских центрах, стоит на 65 тысяч рублей больше (1,655 миллиона), чем прошлогодняя модель. Лифтбек «Москвич 6», в свою очередь, стал дороже на 64 тысячи — купить его можно по цене от 2,2 миллиона рублей. Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) и Solaris HC (аналог Hyundai Creta) в мае подорожали в автосалонах почти на 50 тысяч рублей.

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Кроме того, заметно выросла стоимость ряда иномарок. Среди них — Mitsubishi Outlander (на 100-200 тысяч рублей в зависимости от комплектации), Toyota Highlander (на 200 тысяч рублей), Hyundai Custo (на 90 тысяч рублей), FangChengBao Leopard 5 (на 150-250 тысяч) и Volkswagen Teramont (на 200 тысяч рублей).

Ранее о повышении цен на автомобили Lada рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, их стоимость изменится в мае менее чем на три процента, при этом базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta подорожание вообще не коснется. Глава компании напомнил, что с последней индексации цен в ноябре прошлого года «накопленная инфляция составила порядка семи процентов». Таким образом, заключил Соколов, цены на авто поднимут на показатель, который меньше указанного.

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