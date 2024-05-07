Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

Эксперт Санина назвала июль самым выгодным для отпуска летним месяцем

директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, в какой летний месяц выгоднее планировать отпуск. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Санина назвала самый выгодный для отпуска летний месяц и подчеркнула, что в этом году им является июль. При этом менее удобным для отдыха она указала июнь.

«Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — объяснила специалист.