Россиянин собрал коллекцию редких экспонатов и открыл свой музей

Житель Барнаула Чикильдик открыл Музей уходящей эпохи в подвале жилого дома

В России открылся Музей уходящей эпохи, где представлены предметы, связанные с советским временем. Об этом сообщает портал «Вечерний Барнаул» со ссылкой на пресс-службу Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Музей в подвале жилого дома создал первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов Владимир Чикильдик. На выставке представлены собрания марок, монет и банковских билетов Российской империи, СССР и современной России. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с историческими документами, наградными знаками, письмами с фронта, подшивками газет и журналов прошлого века.

Помимо этого, в экспозиции музея представлены необычные экспонаты. Среди них советский документ с ошибкой, где в перечне освобожденных городов и территорий есть строка «За овладение столицей Австралии».

Отмечается, что Чикильдик собирал коллекцию экспонатов советской эпохи всю жизнь. Посетить учреждение возможно по личному приглашению россиянина.

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