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13:25, 7 мая 2024Силовые структуры

Россиянин украл имущество знакомой на 63,5 миллиона рублей

В Подмосковье мужчина переписал на себя имущество знакомой на 63,5 млн рублей

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В подмосковной Истре 55-летний житель Башкортостана переписала на себя имущество знакомой на 63,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

В отношении него возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Материалы дела направлены в Истринский городской суд.

По данным следствия, мошенническое хищение недвижимости произошло в августе 2017 года. Тогда обвиняемый изготовил фиктивные документы о продаже домов и земельных участков, которые принадлежали его знакомой и переоформил на себя право собственности на эти объекты. Дело в том, что женщина постоянно проживала за границей и не могла контролировать свое недвижимое имущество. Ущерб, нанесенный ей, составил более 63,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к десяти годам и шести месяцам лишения свободы экс-адвоката Вадима Веденина за хищение недвижимости на общую сумму 12,3 миллиарда рублей.

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      Анна Габай
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