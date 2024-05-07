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10:28, 7 мая 2024Силовые структуры

Российский второклассник с ножом вымогал деньги у детей

Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогает деньги у детей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Новгородской области проводит проверку в связи с сообщением о вымогательстве с участием второклассника с ножом. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, на улице Менделеева в Великом Новгороде ученик, угрожая ножом, вымогал деньги у детей. О преступлении сообщили родители одного из пострадавших, однако участковый проигнорировал заявление.

В ходе проверки прокуроры оценят условия жизни и воспитания второклассника, а также деятельность органов профилактики по работе с его семьей. Кроме того, будут проверены служебные обязанности участкового уполномоченного полиции при несении службы на обслуживаемом им административном участке.

Ситуация находится на контроле прокурора области Сергея Швецова, отметили в пресс-службе.

В региональном управлении Следственного комитета России также инициирована доследственная проверка по фактам вымогательства школьником.

Ранее 7 мая сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков в Волгограде. Там агрессивные девушки избивают сверстниц и снимают происходящее на видео для соцсетей.

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      Любовь Ширижик
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