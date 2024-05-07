Следователям поручили разобраться с драками девушек в российском городе

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драк девушек-подростков в Волгограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков в Волгоградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится доследственная проверка по опубликованным в соцсетях видеороликам, на которых девушки-подростки избивают ровесниц в Волгограде.

На жестокую банду обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет V1.ru. По ее словам, уже больше месяца местные правоохранители оставляют без внимания вопиющую ситуацию с подростками. Одна из пострадавших написала Мизулиной, что в Волгограде завелись две группировки, которыми руководят агрессивные девушки, регулярно устраивающие в городе драки со сверстницами.

16 апреля сообщалось, что в Липецке сотрудники полиции задержали семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которые избивали прохожих на улицах, снимали нападения на видео и выкладывали ролики в интернет. О противоправной деятельности несовершеннолетних полицейские узнали в ходе мониторинга сети, где появились ролики с избиением людей. За сутки силовики установили личности нападавших.