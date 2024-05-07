Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России

NYT: Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за связи Китая с Россией

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к результатам. Об этом написала газета The New York Times.

Во время встречи в Париже политики поддержали идею об олимпийском перемирии. Однако «никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало». В частности, Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за тесной связи Китая с Россией.

Китайский лидер также добавил, что Пекин не стоял истоков украинского кризиса. Кроме того, Китай не является одной из его сторон.

Ранее Си Цзиньпин призвал Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бороться с возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, следует предотвратить усугубление кризиса.