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20:04, 7 мая 2024Россия

Слетевшее с КамАЗа после взрыва колесо снесло двух россиян и попало на видео

В Краснодарском крае слетевшее с КамАЗа колесо сбило двух человек

В Абрау-Дюрсо Краснодарского края слетевшее с КамАЗа колесо сбило двух человек. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно стоящих возле припаркованной машины мужчину и женщину, которых внезапно сносит катящееся по дороге колесо. В результате россияне падают на асфальт, а покрышка продолжает катиться дальше и врезается в другой автомобиль.

Как пишет издание, КамАЗ находился на подъезде к Абрау-Дюрсо, когда одна из его шин взорвалась, а вторая оторвалась и покатилась по склону улицы.

По информации Telegram-канала Shot, пострадавшая россиянка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. У мужчины зафиксировали несколько ушибов. Его состояние не уточняется.

Ранее в Свердловской области 17-летнего студента придавило автомобилем, который он чинил. Как стало известно, россиянин снял с транспортного средства колеса и залез под него, однако домкрат не выдержал и машина рухнула на своего владельца.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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