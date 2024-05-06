17-летнего российского студента насмерть придавило автомобилем

Е1.ru: в Полевском 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем

В Полевском Свердловской области 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, российский юноша приобрел машину, чтобы отремонтировать и перепродать. Однако во время работы все пошло не по плану.

Друг студента пояснил, что тот снял с авто колеса и принялся чинить его, но домкрат не выдержал и машина придавила его.

«Он начал ребятам говорить: "Пацаны, поднимайте машину!" Они побежали до пожарных, те прибежали, начали поднимать. Он начал выбираться, а потом просто остановился», — поделился приятель.

Он добавил, что молодой человек три года занимался перекупкой машин и, несмотря на юный возраст, хорошо в них разбирался.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подростки избили 15-летнюю школьницу из-за вейпа, а потом попытались переехать ее на мотоцикле.