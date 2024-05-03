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10:58, 3 мая 2024Россия

15-летнюю российскую школьницу пытались переехать на мотоцикле из-за вейпа

РЕН ТВ: в Ленобласти школьницу пытались переехать на мотоцикле из-за вейпа

Фото: Harley-Davidson / Unsplash

В Ленинградской области подростки избили 15-летнюю школьницу из-за вейпа, а потом попытались переехать ее на мотоцикле. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как рассказал собеседник, конфликт произошел возле магазина. Четверо подростков на мотоцикле потребовали от девочки дать им закурить.

Они вытащили электронную сигарету из кармана несовершеннолетней, затем сбросили девочку в канаву и попытались наехать.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Иглино подростков затолкали в джип и жестоко избили в овраге.

Пострадавшие добрались до соседей и попросили вызвать скорую помощь. У одного из парней оказались выбиты зубы, сотрясение мозга, раны и синяки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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