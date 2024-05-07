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16:22, 7 мая 2024Ценности

Собчак высмеяла наряд Марии Шараповой на Met Gala

Ксения Собчак сравнила наряд Марии Шараповой на Met Gala с листом салата
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram высмеяла наряд российской теннисистки Марии Шараповой на Met Gala 2024.

37-летняя экс-первая ракетка мира посетила проходивший в Метрополитен-музее в Нью-Йорке бал Института костюма в зеленом макси-платье бренда Prabal Gurung. Предмет гардероба обнажал плечи спортсменки, а в дополнение к нему шла длинная накидка с пышным декором в виде цветов.

В свою очередь, 42-летняя ведущая сравнила одежду теннисистки с салатом. «Мария Шарапова немного в листе салата айсберг», — заявила она.

В апреле Ксения Собчак поделилась новыми фото. Фанаты уличили ее в фотошопе и прокомментировали снимки словами «как чупа-чупс на палочке».

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      Карина Черных
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