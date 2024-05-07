Стало известно о дефиците на мировом рынке нефти

В Saudi Aramco заявили о дефиците на мировом рынке нефти

Мировой рынок нефти находится в дефицитном состоянии, а спрос на углеводороды в ближайшее время продолжит увеличиваться, считает финансовый директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед, мнение которого приводит ТАСС.

В ходе телеконференции с инвесторами топ-менеджер напомнил, что из последнего прогноза S&P Global стало известно об ожидающемся росте спроса на нефть в 2024 году на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Также он указал на снижение коммерческих запасов нефти до пятилетнего минимума, фиксирующееся несмотря на увеличение предложения нефти от некоторых стран, не входящих в ОПЕК.

Серьезным драйвером увеличения спроса на нефть, по словам финдиректора, становится экономический рост в ведущих мировых экономиках. В Китае в первом квартале 2024-го показатель рос на уровне 600 тысяч баррелей в сутки год к году, запросы индийской промышленности увеличились в тот же период на 200 тысяч баррелей в сутки. «Ожидаем, что спрос будет расти и дальше», — резюмировал аль-Муршед.

Ранее стало известно, что поступления в бюджет РФ от налогов на нефть резко выросли. По данным Bloomberg, доходы государства в прошлом месяце подскочили более чем вдвое в годовом выражении — с 497 миллиардов до 1,053 триллиона рублей, а общие нефтегазовые доходы увеличились в апреле на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,23 триллиона рублей.