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21:48, 6 мая 2024Экономика

Россия резко нарастила доходы от нефти

Bloomberg: Россия вдвое нарастила нефтяные доходы по сравнению с 2023 годом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Поступления в российский бюджет от налогов на нефть в апреле 2024 года резко выросли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина.

Согласно расчетам, в прошлом месяце такие доходы бюджета подскочили более чем вдвое в годовом выражении — с 497 миллиардов до 1,053 триллиона рублей. При этом РФ нарастила общие нефтегазовые доходы в апреле на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,23 триллиона рублей.

Аналитики отмечают, что такой динамике способствовали растущие цены на российскую нефть. В апреле налоги были рассчитаны исходя из цены Urals в 70,3 доллара за баррель, годом ранее этот показатель составлял 48,68 доллара за баррель. На доходы бюджета положительно повлияло и ослабление рубля, пишут эксперты.

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Специалисты подсчитали, что в 2024 году РФ получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от нефти и газа. По словам экономиста Bloomberg Economics Russia Алекса Исакова, эта цифра немного превышает прогнозы властей. Он также заявил, что Россия выйдет на уровень безубыточности с текущим «военным» бюджетом при цене нефти Brent выше 95 долларов за баррель, однако даже при стоимость нефти выше 70 долларов за баррель финансовое положение страны останется относительно устойчивым.

Ранее аналитики рассказали, что российские компании нефтяной и газовой отраслей в последнее время столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы. Они объяснили это демографическим кризисом 1990-х годов и высокой конкуренцией со стороны вооруженных сил и оборонной промышленности. По подсчетам Kasatkin Consulting (бывшее российское отделение Deloitte) подсчитала, что в настоящее время сектору не хватает около 40 тысяч сотрудников.

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