Цыгане ради денег прикинулись украинцами

Nau: цыгане использовали поддельные украинские паспорта ради пособий в Швейцарии

Цыгане используют поддельные украинские паспорта, чтобы получать социальные выплаты и пособия в Швейцарии. Об этом со ссылкой на швейцарскую иммиграционную полицию сообщает интернет-издание Nau.

«Десять цыганских семей обманным путем получили украинские паспорта и таким образом добились социального обеспечения», — пишет портал. Они воспользовались такой схемой при том, что никто из них никогда даже не бывал на Украине, отмечает Nau.

«В случае неправомерного использования выплаченные деньги в рамках социальной помощи должны быть возвращены», — заявил глава иммиграционной полиции Берна Александр Отт.

Ранее стало известно, что цыгане в Тамбовской области захотели сдать разведывательный беспилотник на металлолом. Полиция начала расследование, каким образом дрон попал к цыганской диаспоре.