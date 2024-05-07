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17:26, 7 мая 2024Мир

Цыгане ради денег прикинулись украинцами

Nau: цыгане использовали поддельные украинские паспорта ради пособий в Швейцарии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Варенков / РИА Новости

Цыгане используют поддельные украинские паспорта, чтобы получать социальные выплаты и пособия в Швейцарии. Об этом со ссылкой на швейцарскую иммиграционную полицию сообщает интернет-издание Nau.

«Десять цыганских семей обманным путем получили украинские паспорта и таким образом добились социального обеспечения», — пишет портал. Они воспользовались такой схемой при том, что никто из них никогда даже не бывал на Украине, отмечает Nau.

«В случае неправомерного использования выплаченные деньги в рамках социальной помощи должны быть возвращены», — заявил глава иммиграционной полиции Берна Александр Отт.

Ранее стало известно, что цыгане в Тамбовской области захотели сдать разведывательный беспилотник на металлолом. Полиция начала расследование, каким образом дрон попал к цыганской диаспоре.

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      Глеб Бажуткин
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