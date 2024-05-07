Тысячи пропалестинских протестующих попытались сорвать Met Gala

Тысячи пропалестинских протестующих попытались сорвать бал Met Gala в Нью-Йорке

Пропалестинские протестующие попытались сорвать ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post.

Тысячи антиизраильских активистов двигались в сторону Метрополитен-музея, где проходило упомянутое мероприятие с участием десятков знаменитостей. Однако полицейские заблокировали проход к зданию участникам марша. Впоследствии протестующие разрисовали посвященный Первой мировой войне мемориал в Центральном парке.

Кроме того, один из активистов сжег флаг США, а другие — обклеили бронзовых солдат статуи наклейками с изображением палестинского флага с надписью «Остановите геноцид. Свободная Палестина».

За последние десять дней не менее 900 человек были задержаны на пропалестинских демонстрациях в университетах США. Как пишут СМИ, это самая масштабная реакция полиции на активность в кампусах за последние годы.