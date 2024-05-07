Украинского снайпера приговорили к 22 годам за расстрел мирного жителя

В ДНР суд приговорил снайпера ВСУ к 22 годам за расстрел мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 26-летнего снайпера батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Чернокнижного к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года Чернокнижный вместе с другими военными был на наблюдательной позиции около родильного дома в Мариуполе, когда решил выполнить приказ командира расстрелять шедшего вблизи позиции мирного жителя.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил 21-летнего морпеха ВСУ Дениса Спринчака к 27 годам колонии строгого режима за расстрел гражданского автомобиля с белыми лентами.

