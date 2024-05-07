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17:03, 7 мая 2024Россия

В Госдуму внесли проект закона об экспертизе школьных учебников

Проект закона об обязательной экспертизе школьных учебников РАН внесли в Госдуму

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Проект закона об обязательной экспертизе школьных учебников Российской академией наук внесли в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту внесенного законопроекта, РАН будет в обязательном порядке принимать участие в экспертизе наравне с Министерством просвещения.

Судя по опубликованной на официальном портале обеспечения законодательной деятельности, проект поправок к закону об образовании был внесен в Думу 6 мая, однако в нем не содержится упоминания РАН. Данных об участии РАН в экспертизе учебников нет и в других внесенных в нижнюю палату парламента законах.

Ранее сообщалось, что в России предложили проверить учебники по краеведению на исторический экстремизм

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      Марк Леонов
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