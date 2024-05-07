В Минобороны Финляндии допустили открытие границы с Россией

Глава Минобороны Хяккянен допустил открытие КПП на границе с Россией

Контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Финляндии с Россией могут быть открыты для пассажирских перевозок в случае, если будет принят закон о беженцах. Об этом заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен в интервью газете Etelа-Saimaa.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый исключительный закон», — рассказал глава оборонного ведомства.

Хяккянен также подчеркнул, что соответствующий закон поступит в парламент Финляндии в ближайшие две недели. В случае его принятия он немедленно вступит в силу и позволит ограничить поток беженцев на границе.

4 апреля Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.