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12:02, 7 мая 2024Экономика

В Москве построят новый мост

В Пресненском районе Москвы построят новый мост

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В центре Москвы возведут пешеходный мост. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, пишет информационный центр правительства Москвы.

Новый мост построят в Пресненском районе столицы, со стороны Шмитовского проезда. «Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина — 3 метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и 4 метров в ширину», — поделилась информацией Княжевская. Она пояснила, что мост, который возведут возле строящегося офисно-гостиничного комплекса, сможет улучшить транспортную и пешеходную доступность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости построить мост, который свяжет остров Сахалин с материком.

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      Полина Кислицына
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