Путин заявил о необходимости построить мост между Сахалином и материком

Путин: мост между Сахалином и материком необходим

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо построить мост, который свяжет материк с островом Сахалин. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, его слова приводит агентство ТАСС.

«Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», — отметил Путин, добавив, что власти займутся проработкой этого вопроса.

Проект строительства мегамоста обсуждается много лет. Возведение перехода рассматривается в двух вариантах — в виде моста или тоннеля. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров, стоимость проекта в 2020 году оценивалась в 540,3 миллиарда рублей.

В 2023 году губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, описывая преимущества строительства мегамоста на Сахалин выделил расширение объединенной железной дорогой сети тихоокеанских портов России.