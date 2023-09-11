Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

Хабаровский губернатор: строительство моста на Сахалин расширит сеть портов

Строительство моста между Сахалином и материковой Россией позволит расширить объединенную железной дорогой сеть тихоокеанских портов России, сообщает ТАСС со ссылкой на оценку губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Для этого он призвал уже сейчас начать проектировать железнодорожные подъезды к будущему мосту. По словам главы региона, это позволит «посадить» на железнодорожную сеть «пару больших портов» и даст «импульс развития и Хабаровского края, и Сахалина».

Проект строительства мегамоста обсуждается много лет. Проработкой вопроса в том числе поручал заняться кабмину президент России. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров, стоимость проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей.

В 2020 году Владимир Путин отмечал, что вопрос реализации проекта не снят с повестки дня, и мост нужен стране. Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, проект могут начать реализовывать в 2024-2035 годы.