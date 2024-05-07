В офисе замешанного в деле о шпионаже депутата ФРГ прошли обыски
Zeit: обыски прошли в офисе евродепутата ФРГ Кра, замешанного в деле о шпионаже
В офисе депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра, замешанного в деле о шпионаже в пользу Китая, прошли обыски. Об этом сообщает издание Zeit.
«Во вторник утром Федеральная прокуратура Германии провела обыск в офисе ведущего кандидата от АдГ на европейских выборах Максимилиана Кра в Брюсселе», — утверждается в публикации.
По данным издания, обыск в здании Европарламента связан с арестом помощника немецкого евродепутата Цзяня Го, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.
Цзянь Го был задержан 23 апреля полицией города Дрезден. По данным следствия, помощник политика АдГ передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в ФРГ.