В офисе замешанного в деле о шпионаже депутата ФРГ прошли обыски

Zeit: обыски прошли в офисе евродепутата ФРГ Кра, замешанного в деле о шпионаже

В офисе депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра, замешанного в деле о шпионаже в пользу Китая, прошли обыски. Об этом сообщает издание Zeit.

«Во вторник утром Федеральная прокуратура Германии провела обыск в офисе ведущего кандидата от АдГ на европейских выборах Максимилиана Кра в Брюсселе», — утверждается в публикации.

По данным издания, обыск в здании Европарламента связан с арестом помощника немецкого евродепутата Цзяня Го, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.

Цзянь Го был задержан 23 апреля полицией города Дрезден. По данным следствия, помощник политика АдГ передавал Китаю информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в ФРГ.