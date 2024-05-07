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09:52, 7 мая 2024Россия

В России автомобили наказанных за пьяную езду водителей отправили на СВО

В Пермском крае машины наказанных за пьяную езду жителей отправили на СВО

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Пермском крае автомобили наказанных за пьяную езду жителей отправили на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь | Новости» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росимущества.

Своих машин лишились четверо местных жителей. Они были пойманы за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Машины уже передали Министерству обороны.

В 2023 году правительство России разрешило передавать имущество граждан для нужд военного ведомства.

Ранее в мае в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать на нужды СВО конфискованное оружие и боеприпасы. Таким же образом документ предписывает поступать и с невостребованным оружием. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что сейчас около 70 тысяч единиц изъятого в стране оружия подлежит уничтожению, однако оно может быть использовано в зоне боевых действий.

ЖЗЛ
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