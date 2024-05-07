В России пятиклассник решил попробовать водку и попал в больницу

В Саратове 11-летний школьник выпил две рюмки водки, мальчика госпитализировали

В Саратове 11-летний школьник решил попробовать водку и попал в больницу. Об этом сообщает портал СарБК.

Пятиклассника госпитализировали с алкогольным отравлением. О состоянии ребенка не сообщается.

По словам отца мальчика, вернувшись домой, он застал там сына. Школьник сообщил ему, что выпил две рюмки водки. Объяснить, каким образом это произошло, мальчик не смог. После этого его родители вызвали бригаду скорой помощи. По факту отравления ученика начала проверка.

Ранее в Ленинградской области трехлетний мальчик по ошибке выпил стакан водки, оставленный родителями на столе после празднования. Он перепутал алкоголь с лимонадом. Вскоре после употребления водки ребенок почувствовал себя плохо, а затем впал в кому.