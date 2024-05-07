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16:50, 7 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе два брата пойдут под суд за использование рабского труда

Под Ростовом два брата принуждали россиян к рабскому труду на сельхозугодьях

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгодонском районе, в станице Дубенцовской, два брата пойдут под суд за использование рабского труда на сельхозугодьях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Они обвиняются по части 2 статьи 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»). Материалы дела переданы в суд.

По данным следствия, мужчины принуждали пятерых граждан к рабскому труду в течение трех лет — до сентября 2023 года. Пострадавшие не могли отказаться от выполнения работ, потому что не могли покинуть места работы и проживания. Также подследственные неоднократно применяли насилие к потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в Кирове полицейские задержали 21-летнего мигранта, который подозревается в торговле людьми в Узбекистане.

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      Анна Габай
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