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17:03, 7 мая 2024Мир

В США указали на участившиеся случаи сдачи в плен солдат ВСУ

Макгрегор: украинские военные все чаще бегут с передовой и сдаются в плен

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен и бегут с передовой. На участившиеся подобные случаи указал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — заявил он.

По словам эксперта, число раненых в украинской армии растет, и они не могут эвакуировать их с поля боя, поэтому солдаты считают более разумным сдаваться в плен. В таком случае они смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь. «Я полагаю, что мы увидим больше капитуляций, и в то же время больше подразделений просто покинут поле боя», — заверил он.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что военная помощь стран Запада Киеву может привести к войне России с Европой. Он подчеркнул, что ВСУ терпят крах, поэтому было бы разумно приостановить дальнейшую поддержку Украины.

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      Виктория Кондратьева
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