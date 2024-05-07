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20:37, 7 мая 2024Мир

В США заявили о готовности России пойти на Киев

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия способна пойти на Киев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешно наступать и в будущем будут способны взять Одессу и Харьков, а также пойти на Киев. Об этом заявил экс-советник Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль (...) Полагаю, они [российские войска] должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо в Киев», — счел военный аналитик.

Макгрегор также утверждает, что подобная ситуация на фронте является результатом западной политики игнорирования российских интересов на Украине и отказ от диалога с Москвой о завершении конфликта.

Ранее Макгрегор заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен и бегут с передовой. По его словам, число раненых в украинской армии растет, и их не могут эвакуировать с поля боя, поэтому солдаты считают более разумным сдаваться в плен.

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      Максим Габриелян
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