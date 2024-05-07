Вероятность перехода на евро в еще одной стране оценили

Глава Минфина Польши Доманьский: экономика страны не готова к переходу на евро

Экономика Польши в настоящее время не готова к переходу на евро. Вероятность смены валюты в стране оценил глава Минфина Анджей Доманьский, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал быть реалистами, когда речь идет об экономике. «Факты, по моему мнению, однозначны — польская экономика в данный момент к принятию евро не готова», — заявил польский министр, дополнив, это его точка зрения как экономиста. В 2004 году в состав Евросоюза вступили 10 государств, только три из них до сих пор не перешли на европейскую валюту — Польша, Венгрия и Чехия.

Ранее Минфин Польши подсчитал, что членство в ЕС принесло стране порядка 161,6 миллиарда евро за последние 20 лет. В частности, к таким выводам ведомство пришло из разницы между выделенными Брюсселем деньгами и взносами самой Варшавы. Поддержка сообщества оценивается в 2,1 процента от польского ВВП.