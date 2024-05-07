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16:44, 7 мая 2024Экономика

УК затянула с ремонтом и вырастила грибы на потолках квартир

Во Владимире потолки квартир покрылись грибами из-за протекающей крыши

Кадр: Владимирские новости

Во Владимире на верхних этажах дома по улице Асаткина выросли грибы. К этому привели вечные протечки кровли, передает пресс-служба местной прокуратуры.

Как утверждают жильцы, управляющая компания своевременно не провела ремонт крыши. После дождей на потолках квартир появились грибы, а штукатурка отслоилась. Ситуацией заинтересовались активисты Народного фронта и обратились в прокуратуру.

В ведомстве подтвердили вину обслуживающей организации. Против УК возбудили дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Руководству грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей, либо дисквалификации на срок до трех лет. «Ввиду нахождения крыши многоквартирного дома в неудовлетворительном техническом состоянии в текущем году запланирован ее капитальный ремонт. Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой города на контроль», – сообщило ведомство.

Ранее пенсионерка из Кирова едва не оказалась под обломками упавшего потолка. Когда на грохот сбежались соседи, на потолке зияла метровая сквозная дыра. После двухнедельных жалоб управляющая компания лишь распорядилась закрыть ее фанерой. Общественники также обратились в прокуратуру.

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      Виктория Клабукова
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