Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:57, 19 марта 2024Среда обитания

На российскую пенсионерку едва не рухнул потолок

83-летняя кировчанка едва не оказалась под обломками рухнувшего потолка

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

83-летняя жительница Кирова едва не оказалась под обломками упавшего потолка. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Народной. В квартире пенсионерки раздался сильный грохот. Сбежавшиеся на шум соседи увидели завалы строительного мусора, а на потолке — метровую сквозную дыру. Сквозь нее был виден чердак дома. Хозяйка в момент обрушения была в другой комнате и не пострадала.

В ответ на двухнедельные жалобы кировчанки управляющая компания лишь распорядилась закрыть дыру фанерой. Дальнейших действий не последовало. Капитальный ремонт крыши начался в 2023 году. Кровля почти полностью открыта, и от каждого шага рабочих осыпается штукатурка. По словам нынешней обслуживающей организации, прежняя УК не следила за состоянием слухового окна, отчего потолочное перекрытие отсырело и сгнило. Пожилая россиянка опасается, что потолок не выдержит и в других комнатах квартиры.

Материалы по теме:
Догонят и дадут В Москве грядет большая распродажа квартир. Пора брать?
Догонят и дадутВ Москве грядет большая распродажа квартир. Пора брать?
21 июня 2018
Купи, но не сейчас Квартиры дорожают и исчезают из продажи. Но расстраиваться рано
Купи, но не сейчасКвартиры дорожают и исчезают из продажи. Но расстраиваться рано
11 июля 2018
«Не хватает воды, но это ничего» Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
«Не хватает воды, но это ничего»Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
17 июля 2018

Ситуацией заинтересовались в Народном фронте. Общественники обратились в прокуратуру. По мнению волонтеров, необходимо проверить дом на аварийность. Если здание признают ветхим, то неистраченные средства фонда капремонта будут возвращены жильцам. Затем будет организовано расселение собственников.

Ранее в другом российском городе, Челябинске, кровля реабилитационного центра провалилась под тяжестью снега. От обрушения потолка пострадали четыре человека. В одном из домов города Бежецка Тверской области потолок квартиры упал под весом скопившейся воды. Несмотря на то что протекающую крышу начали ремонтировать, компенсировать ущерб собственникам не спешат.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше