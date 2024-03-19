На российскую пенсионерку едва не рухнул потолок

83-летняя кировчанка едва не оказалась под обломками рухнувшего потолка

83-летняя жительница Кирова едва не оказалась под обломками упавшего потолка. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Народной. В квартире пенсионерки раздался сильный грохот. Сбежавшиеся на шум соседи увидели завалы строительного мусора, а на потолке — метровую сквозную дыру. Сквозь нее был виден чердак дома. Хозяйка в момент обрушения была в другой комнате и не пострадала.

В ответ на двухнедельные жалобы кировчанки управляющая компания лишь распорядилась закрыть дыру фанерой. Дальнейших действий не последовало. Капитальный ремонт крыши начался в 2023 году. Кровля почти полностью открыта, и от каждого шага рабочих осыпается штукатурка. По словам нынешней обслуживающей организации, прежняя УК не следила за состоянием слухового окна, отчего потолочное перекрытие отсырело и сгнило. Пожилая россиянка опасается, что потолок не выдержит и в других комнатах квартиры.

Ситуацией заинтересовались в Народном фронте. Общественники обратились в прокуратуру. По мнению волонтеров, необходимо проверить дом на аварийность. Если здание признают ветхим, то неистраченные средства фонда капремонта будут возвращены жильцам. Затем будет организовано расселение собственников.

Ранее в другом российском городе, Челябинске, кровля реабилитационного центра провалилась под тяжестью снега. От обрушения потолка пострадали четыре человека. В одном из домов города Бежецка Тверской области потолок квартиры упал под весом скопившейся воды. Несмотря на то что протекающую крышу начали ремонтировать, компенсировать ущерб собственникам не спешат.