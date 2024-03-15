Снег проломил крышу дома в российском городе

В Челябинске кровля реабилитационного центра обрушилась из-за снега

В Челябинске снег проломил крышу реабилитационного центра. Кровля дома обрушилась под тяжестью осадков, пишут «Известия» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства», — сообщили в ведомстве. От обрушения потолка пострадали четыре человека — все выжили.

Спасенных из-под завалов жителей российского города передали сотрудникам медицинской службы. Остальные 26 человек покинули разрушенное здание сами.

Ранее в городе Черногорске Республики Хакасия частично рухнул пятиэтажный дом. Как сообщили в МЧС, повредились крыша и часть стены дома коридорного типа. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии. В пострадавшей части дома никто не проживал, из другой части сотрудники ведомства эвакуировали 40 человек.