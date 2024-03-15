Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:15, 15 марта 2024Среда обитания

Снег проломил крышу дома в российском городе

В Челябинске кровля реабилитационного центра обрушилась из-за снега

Кадр: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске снег проломил крышу реабилитационного центра. Кровля дома обрушилась под тяжестью осадков, пишут «Известия» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства», — сообщили в ведомстве. От обрушения потолка пострадали четыре человека — все выжили.

Спасенных из-под завалов жителей российского города передали сотрудникам медицинской службы. Остальные 26 человек покинули разрушенное здание сами.

Ранее в городе Черногорске Республики Хакасия частично рухнул пятиэтажный дом. Как сообщили в МЧС, повредились крыша и часть стены дома коридорного типа. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии. В пострадавшей части дома никто не проживал, из другой части сотрудники ведомства эвакуировали 40 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      В Петербурге нашли уникальное место

      Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

      Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше