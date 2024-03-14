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14:50, 14 марта 2024Среда обитания

Обрушение жилого дома в российском городе попало на видео

В Черногорске рухнул жилой дом

В городе Черногорске Республики Хакасия частично рухнул пятиэтажный дом. Происшествие попало на видео, опубликованное в Telegram-канале МЧС России.

Как сообщает ведомство, обрушились крыша и часть стены дома коридорного типа. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии. В пострадавшей части дома никто не проживал, из другой части сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек.

Ранее в Воронеже балкон жилого дома рухнул, когда один из жильцов вышел покурить. Конструкция находилась на третьем этаже. Во время обрушения мужчина упал на крышу магазина, а металлическая оградка повисла в воздухе. Пострадавший не смог спуститься с крыши самостоятельно, ему на помочь пришли спасатели.

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      Александра Качан
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