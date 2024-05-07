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16:00, 7 мая 2024Мир

Во Франции почтили память советских воинов

Во Франции возложили венки на крупнейшем кладбище советских воинов

Фото: Claude Shoshany / Wikimedia

На крупнейшем кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, прошла церемония возложения венков в память о павших участниках Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие посетил посол России во Франции Алексей Мешков, а также послы стран СНГ, члены французских ветеранских организаций, представители русской общины во Франции.

«Считаю особенно важным передавать потомкам память о том, что в этой борьбе на фронте и в тылу бок о бок стояли представители всех стран антигитлеровской коалиции, а также бойцы движения Сопротивления на оккупированных территориях», — рассказал дипломат.

Он отметил особую важность памяти о «героях, проливавших кровь за Родину». Посол подчеркнул, что эти люди «заплатили своей жизнью за нашу свободу и мирное небо в сегодняшней Европе».

Военное кладбище в Нуайе-Сен-Мартен было создано в 1980 году для почтения захороненных на северо-востоке Франции в братских могилах советских солдат и офицеров. На его территории покоится прах более 4670 граждан СССР. Всего во Франции с 1940 года более 30 тысяч русских белых эмигрантов и граждан Советского Союза участвовали в сражениях против нацистской Германии. Из них пал каждый пятый. Среди воевавших были не только беженцы из концлагерей или депортированные. Также с ними в войсках генерала Шарля де Голля и партизанских отрядах вели борьбу несколько тысяч русских эмигрантов первой волны и их детей.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о приглашенных на парад в День Победы иностранных дипломатах. Он сообщил, что приглашены главы дипломатических представительств и военные атташе из дружественных стран. В частности, на мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана.

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      Дарья Устьянцева
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