Эксперт бундесвера Масала: ВСУ придется отступить вплоть до Краматорска

Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала предрек отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) до Краматорска. В интервью газете Die Zeit он указал на критическое положение украинских войск.

«Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска», — высказался спикер.

По словам эксперта, Вооруженные силы РФ приложат все усилия, чтобы приступить к наступлению до прибытия помощи США Киеву. «Если ситуация ухудшится, то весь Донбасс в обозримом будущем окажется в руках России», — добавил Масала.

Ранее Масала рассказал, что президент России Владимир Путин сделал правильные предположения относительно усталости западных стран от расходов на помощь Украине. Он указал, что голоса тех, кто считает, что действий в сторону Украины было предпринято уже достаточно, становятся все громче.