Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 7 мая 2024Мир

ВСУ предрекли отступление до Краматорска

Эксперт бундесвера Масала: ВСУ придется отступить вплоть до Краматорска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала предрек отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) до Краматорска. В интервью газете Die Zeit он указал на критическое положение украинских войск.

«Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска», — высказался спикер.

По словам эксперта, Вооруженные силы РФ приложат все усилия, чтобы приступить к наступлению до прибытия помощи США Киеву. «Если ситуация ухудшится, то весь Донбасс в обозримом будущем окажется в руках России», — добавил Масала.

Ранее Масала рассказал, что президент России Владимир Путин сделал правильные предположения относительно усталости западных стран от расходов на помощь Украине. Он указал, что голоса тех, кто считает, что действий в сторону Украины было предпринято уже достаточно, становятся все громче.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала откровенное фото с работы

      В Бельгии назвали изъятие российских активов открытием ящика Пандоры

      Ивлеева вернулась к съемкам в «Орле и решке»

      В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в России военного

      Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

      В Аргентине начался суд по вопросу выдачи Украине российского гражданина

      Путин распорядился сократить срок временной нетрудоспособности

      В США высказались о возможном смещении Зеленского

      США назначили миллионную награду за сведения о россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше