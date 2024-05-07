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18:16, 7 мая 2024Культура

Вупи Голдберг призналась в тяжелой кокаиновой зависимости

Актриса Вупи Голдберг призналась, что страдала от кокаиновой зависимости

Фото: Evan Agostini / AP

Голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг призналась, что страдала от тяжелой наркотической зависимости. Об этом пишет Page Six.

«Я держалась довольно далеко от наркотиков после того, как вылечилась в начале 70-х», — написала в своих мемуарах артистка, которая прошла реабилитацию еще до того, как стала знаменитой.

По словам актрисы, она часто посещала вечеринки, где употребляла наркотики. В книге Голдберг признается, что верила, что сможет справиться с зависимостью, однако уже через год она начала ощущать негативные последствия в виде галлюцинаций. Так, она вспомнила, как однажды пролежала сутки, не вставая с постели, потому что ей казалось, что под кроватью скрывается опасное существо.

В качестве переломного момента обладательница «Оскара» называет случай, когда экономка застала ее за употреблением наркотика в чулане дорогого отеля. Тогда актриса увидела себя в зеркало и решила, что будет бороться с зависимостью.

Ранее Вупи Голдберг поддержала старшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию на фоне ее режиссерского дебюта.

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      Варвара Кошечкина
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