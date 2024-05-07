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12:26, 7 мая 2024Силовые структуры

Жена главреда «Новая газета — Европа» выступила в суде с последним словом

Жена главреда «Новая газета — Европа» не признала вину в последнем слове в суде

Кадр: Ирина Евдокимова / ТАСС

Жена главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан Минюстом иноагентом в России) Антонина Мартынова выступила в суде с последним словом и заявила о своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

Мартынова также попросила не разлучать ее с дочерью и подчеркнула, что растила ее и заботилась о ней все 16 лет. Выслушав женщину, судья удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 7 мая в 15:30 (мск).

Прокурор запросил для Мартыновой десять лет колонии. Она обвиняется в покушении на дочь. По версии следствия, в феврале 2007 года женщина сбросила ребенка с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате инцидента девочка сломала челюсть и получила травму головы. Мартынова настаивает, что это был несчастный случай.

В июле 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной, однако она сбежала и находилась в федеральном розыске 16 лет. Полиция задержала Мартынову 22 марта 2024 года в Ставрополе в собственном особняке, где с ней проживала и уже выросшая 20-летняя дочь.

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